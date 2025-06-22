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Сергей Терехов предположил, почему затянулась пауза в тренерской карьере Федотова

Сергей Терехов предположил, почему затянулась пауза в тренерской карьере Федотова
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов высказался о паузе в карьере бывшего главного тренера московского ЦСКА Владимира Федотова.

— Удивляет, что Федотов без работы?
— И да, и нет. Наверное, Валентинович ждёт какого-то хорошего варианта. Он достоин бороться с командой за самые высокие места. Доказал это и с ЦСКА, и с «Сочи». Думаю, он не торопится с выбором. Хочет не промахнуться. Это его право, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Владимир Федотов покинул пост главного тренера московского ЦСКА летом 2024 года. Ранее специалист работал в таких клубах, как «Сочи» и «Оренбург».

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