«Локомотив» достиг прогресса в переговорах с Верой. Переход хотят оформить на неделе

Московский «Локомотив» достиг прогресса в переговорах с агентами аргентинского полузащитника Лукаса Веры. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Представители игрока сами вышли на связь с клубом и возобновили переговоры. Есть большой шанс, что сделка будет закрыта в ближайшие дни. После этого перехода трансферная кампания «Локомотива» на вход будет завершена.

В сезоне-2024/2025 28-летний Лукас Вера выступал за подмосковные «Химки». Он провёл 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. «Химки» не получили лицензию РФС-1 и приостановили деятельность.