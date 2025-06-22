«Город гудел до пяти утра!» Виктор Онопко — о возвращении «Овьедо» в Примеру

Бывший капитан «Овьедо» Виктор Онопко высказался о возвращении клуба в Ла Лигу.

«Овьедо» играл два матча с «Мирандесом». На выезде они проиграли 0:1. Я смотрел матч по телевизору. Дома нужно было только выигрывать. Уже во время первого матча весь город окрасился в цвета клуба. Все фонтаны были подсвечены синим. Все жители — от детей до пенсионеров — облачились в футболки «Овьедо». Кто не поехал на выезд, смотрели игру в барах. Моя дочь с друзьями тоже ходила. Город жил ожиданием — 24 года в Примере не были!

Перед ответным матчем синего в городе стало ещё больше. Флаги на окнах, масса людей в футболках — город жил футболом. Я даже поехал на предыгровую тренировку. С Велько Пауновичем мы ещё поиграли вместе в мой последний год в «Овьедо», но я не стал к нему подходить, отвлекать. Просто посмотрел занятие. У меня там мини-интервью брали — через 10 минут всё уже в соцсетях появлялось. Ожидания от решающей игры в городе были огромные. В день матча я с другом обедал, и уже с утра весь город шумел. Толпы болельщиков шли с вокзала, сидели в кафешках — это было нечто. С 12 часов дня все улицы были забиты. Я такого никогда не видел!

Ближе к игре народ ринулся на стадион. Полиция перекрывала улицы. На игру я не поехал — дома у сына все вместе смотрели. Немножко переживал. Первый тайм мне немного не понравился. «Овьедо» снова первым пропустил. Хорошо, отыгрались, потом второй забили, а в дополнительное время — третий. По рассказам друзей и знакомых, атмосфера на стадионе была сумасшедшая. После игры болельщики выбежали на поле. Как обычно, резали сетку с ворот на сувениры. И город гудел до пяти утра. А сегодня люди отходят.

Выход в Примеру — историческое для Овьедо событие. Тем более в следующем году клубу исполнится 100 лет. Футбол в этом городе очень любят. Даже в третьей лиге по 20 тысяч на стадион ходили. Они давно заслужили этот успех. Очевидно, что команда нуждается в усилении, но город, стадион готовы к приёму «Реала» с «Барселоной», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.