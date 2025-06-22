Виктор Онопко: испанцы говорят: «Мы любим Россию благодаря тебе»

Бывший капитан «Овьедо» Виктор Онопко рассказал об отношении болельщиков этой команды к себе. Ранее клуб оформил выход в Ла Лигу.

«На улицах Овьедо сегодня много людей в футболках клуба. Чаще всего на них пишут или свою фамилию, или Дубовски, который погиб давно. Приятно, что и моя фамилия встречается. Многие друзья мне говорили: «Ты русский, и мы любим Россию благодаря тебе. Мы вместе». Меня такая гордость от этих слов охватила. Для меня это очень ценно. 24 года прошло с тех пор, как мы с «Овьедо» играли в Примере. Болельщики, журналисты мне об этом напоминали», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.