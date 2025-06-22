«Факел» объявил об уходе защитника Божина

«Факел» в своём телеграм-канале объявил об уходе центрального защитника Сергея Божина в связи с истечением срока действия контракта.

«Серёжа, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в развитие нашей команды. Вместе мы писали историю в Премьер-Лиге. Удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

Божин выступал за «Факел» с июля 2022 года. В составе воронежцев центральный защитник провёл 116 матчей и отметился шестью забитыми мячами. В минувшем сезоне Божин провёл за клуб во всех турнирах 25 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2024/2025 «Факел» занял последнее, 16-е место и вылетел в Первую лигу.