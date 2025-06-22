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Бывший защитник «Динамо» Терехов высказался о назначении Карпина в клуб

Бывший защитник «Динамо» Терехов высказался о назначении Карпина в клуб
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Бывший защитник «Химок», «Сочи» и московского «Динамо» Сергей Терехов прокомментировал назначение главного тренера сборной России Валерия Карпина в столичный клуб.

— Карпин для «Динамо» — хороший вариант?
— Время покажет. Ближе к зиме будет понятно, хороший или плохой вариант. Он хотел работать с командой. Это каждодневный труд. Я так понимаю, что руководители клуба давно хотели его пригласить. Ну вот посмотрим, что из этого выйдет, — сказал Терехов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Валерий Карпин возглавил московское «Динамо» 13 июня 2025 года. Специалист совмещает работу в клубе и сборной России.

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