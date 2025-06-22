Виктор Онопко высказался об игре 40-летнего капитана «Овьедо» Санти Касорлы

Бывший капитан «Овьедо» Виктор Онопко оценил игру полузащитника команды Санти Касорлы в финале плей-офф за выход в Ла Лигу, в котором коллектив обыграл по сумме встреч «Мирандес» (0:1, 3:1).
«У Касорлы тяжёлая судьба. Травмы замучили. Он хотел уже заканчивать, но молодец, восстановился. Первый матч он не играл, даже в запас не попал. Думаю, его берегли к ответной [игре]. Он две игры, наверное, просто не выдержал бы. Да, он, может быть, не так много бегает, как раньше, но он руководит всей игрой. Очень полезный и важный для «Овьедо» игрок. Умные действия во всём. Санти подсказывает партнёрам, как открываться. Вчера он был одним из лучших. Касорлу очень любят в городе. Много людей в его майках», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
- 22 июня 2025
-
20:33
-
20:24
-
20:20
-
20:20
-
20:12
-
20:06
-
20:00
-
19:53
-
19:49
-
19:48
-
19:45
-
19:33
-
19:33
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:08
-
19:08
-
19:00
-
19:00
-
18:58
-
18:57
-
18:45
-
18:35
-
18:30«Факел» объявил об уходе защитника Божина Официально
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:15
-
18:10
-
18:10
-
18:09