Виктор Онопко высказался об игре 40-летнего капитана «Овьедо» Санти Касорлы

Бывший капитан «Овьедо» Виктор Онопко оценил игру полузащитника команды Санти Касорлы в финале плей-офф за выход в Ла Лигу, в котором коллектив обыграл по сумме встреч «Мирандес» (0:1, 3:1).

«У Касорлы тяжёлая судьба. Травмы замучили. Он хотел уже заканчивать, но молодец, восстановился. Первый матч он не играл, даже в запас не попал. Думаю, его берегли к ответной [игре]. Он две игры, наверное, просто не выдержал бы. Да, он, может быть, не так много бегает, как раньше, но он руководит всей игрой. Очень полезный и важный для «Овьедо» игрок. Умные действия во всём. Санти подсказывает партнёрам, как открываться. Вчера он был одним из лучших. Касорлу очень любят в городе. Много людей в его майках», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.