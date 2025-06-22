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Виктор Онопко высказался об игре 40-летнего капитана «Овьедо» Санти Касорлы

Виктор Онопко высказался об игре 40-летнего капитана «Овьедо» Санти Касорлы
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Бывший капитан «Овьедо» Виктор Онопко оценил игру полузащитника команды Санти Касорлы в финале плей-офф за выход в Ла Лигу, в котором коллектив обыграл по сумме встреч «Мирандес» (0:1, 3:1).

Испания — Сегунда . Final. 2-й тур
21 июня 2025, суббота. 22:00 МСК
Овьедо
Овьедо
Окончен
3 : 1
ДВ
Мирандес
Миранда-де-Эбро
0:1 Паничелли – 16'     1:1 Cazorla – 39'     2:1 Шаир – 52'     3:1 Портильо – 103'    
Удаления: Костас – 120' / Постиго – 74', Эгилус – 119'

«У Касорлы тяжёлая судьба. Травмы замучили. Он хотел уже заканчивать, но молодец, восстановился. Первый матч он не играл, даже в запас не попал. Думаю, его берегли к ответной [игре]. Он две игры, наверное, просто не выдержал бы. Да, он, может быть, не так много бегает, как раньше, но он руководит всей игрой. Очень полезный и важный для «Овьедо» игрок. Умные действия во всём. Санти подсказывает партнёрам, как открываться. Вчера он был одним из лучших. Касорлу очень любят в городе. Много людей в его майках», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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