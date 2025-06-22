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Зоран Тошич высказался о возможном уходе Пьянича из ЦСКА

Зоран Тошич высказался о возможном уходе Пьянича из ЦСКА
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Бывший вингер московского ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал возможный уход из команды боснийского полузащитника Миралема Пьянича, чей контракт с армейцами истекает 30 июня 2025 года.

«Не знаю, почему Пьянич может уйти из ЦСКА. В прошлом сезоне было видно, что он один из лидеров ЦСКА. Наверное, есть нюансы, о которых мы не знаем и которые не совпали», — сказал Тошич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединился к ЦСКА осенью 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду вслед за сербским главным тренером Марко Николичем.

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