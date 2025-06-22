Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер Тикнизяна: дай бог, чтобы он прославлял Россию на международной арене

Экс-тренер Тикнизяна: дай бог, чтобы он прославлял Россию на международной арене
Аудио-версия:
Комментарии

Александр Гришин, являющийся бывшим тренером Наира Тикнизяна, прокомментировал переход защитника из «Локомотива» в «Црвену Звезду». 22 июня белградский клуб объявил о заключении с футболистом трёхлетнего контракта.

«Тикнизян перешёл в хорошую команду, которая выступает в еврокубках. Да, у Наира в последнее время не было места в «Локомотиве» — на его позиции играли Пиняев и Сильянов. Поэтому он попал в запас и ему нужно было искать новую команду. Мне кажется, что «Црвена Звезда» — очень хороший вариант, потому что клуб будет играть в Лиге чемпионов, а Тикнизян будет на виду у европейских клубов. Этот переход логичен. Что касается его высказываний, это эмоции. Нужно понять и простить. Хуже, когда у футболиста нет эмоций: он будет сидеть на лавке и молчать.

Я с ним работал в дубле ЦСКА. Это неплохой футболист с хорошей левой ногой — он это показал в «Локомотиве», где стал одним из лидеров. Уже потом Наир проиграл конкуренцию. Молодец, что он ушёл в «Црвену Звезду». У меня столько подопечных играет в РПЛ! И за всех есть гордость! Тот же Головин, Кучаев, Тикнизян, Караваев. Можно перечислять очень долго. Мы с Валерием Минько за всеми потихоньку следим. Радуемся, когда всё хорошо, и огорчаемся, когда возникают проблемы, как у Караваева сейчас. Самое главное, что в своё время мы дали им старт их карьере. Мы рады, что кто-то играет в сборных, а кто-то — за границей в сильных клубах. Дай бог, чтобы они продолжали прославлять Россию на международной арене. Если в РПЛ не получилось, значит, надо хорошо играть за границей», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Тошич: у «Црвены» были проблемы с левым защитником, с приходом Тикнизяна они её решили
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android