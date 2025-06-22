Клод Макелеле ответил, какую команду он поддерживает на клубном ЧМ

Бывший полузащитник «Челси», «Пари Сен-Жермен», «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле ответил, есть ли у него любимая команда на клубном чемпионате мира — 2025. Все три коллектива принимают участие в данном соревновании.

«Не могу выбрать. Не хочу кого-либо обидеть, ведь в каждом из этих клубов мне было хорошо. С каждым шагом моего пути связаны невероятные воспоминания, поэтому, очевидно, я буду болеть за любую из этих команд в финале», — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.