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Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медосмотр

Футболисты ЦСКА вышли из отпуска и прошли медосмотр
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Футболисты московского ЦСКА вышли из отпуска, сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале. Сегодня, 22 июня, игроки прошли медосмотр и тестирование функционального состояния, а также познакомились с новым главным тренером Фабио Челестини.

Летний сбор команда проведёт на базе в подмосковном Новогорске. В период подготовки к сезону армейцы проведут контрольные матчи с «Амкалом», «Партизаном» и ОФК.

Отмечается, что защитник Данил Круговой, хавбеки Иван Обляков и Аббос Файзуллаев, нападающий Секу Койта присоединятся к команде позднее по согласованию с тренерским штабом.

В минувшем сезоне чемпионата России победу одержал «Краснодар», вторым стал петербургский «Зенит», третьим — московский ЦСКА. «Спартак» занял четвёртую строчку.

20 июня РПЛ опубликовала полный календарь нового сезона-2025/2026, 1-й тур должен пройти с 18 по 21 июля, неделей раньше состоится игра за Суперкубок России.

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