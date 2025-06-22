Форвард «Динамо» Гладышев: после проигранных матчей ни с кем не общаюсь, просто еду домой

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал, как реагирует на поражения команды.

– После проигранного матча некоторые футболисты с достаточно весёлыми лицами покидают поле. Как ты относишься к этому?

– Неприемлемо. Ни с кем не общаюсь, просто еду домой. Тяжело переносить такое. Кому-то матч прошёл, забыл. У каждого индивидуально, — поделился Гладышев в интервью на YouTube-канале московского «Динамо».

Ярослав Гладышев является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне на счету форварда 13 голов и восемь результативных передач в 39 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. В июне Гладыше дебютировал в составе национальной команды России, за которую в двух встречах забил четыре мяча.