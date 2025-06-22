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Заза Джанашия: Тикнизян идёт на повышение, переходя в «Црвену Звезду»

Заза Джанашия: Тикнизян идёт на повышение, переходя в «Црвену Звезду»
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Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия прокомментировал переход защитника железнодорожников Наира Тикнизяна в сербскую «Црвену Звезду».

«Тикнизяну не давали много игрового времени в «Локомотиве», поэтому для него трансфер в «Црвену Звезду» — это нормально. Наир идёт на повышение, если прибавит. Я за всех футболистов радуюсь, когда они переходят в хорошую команду и хорошо выступают. В «Локомотиве» у него было не так много времени, поэтому он не смог проявить себя в полной мере. При этом клуб приобрёл хороших нападающих. Это великолепно», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22 июня пресс-служба «Црвены Звезды» объявила о подписании трёхлетнего контракта с защитником сборной Армении. Ранее Тикнизян заявлял о желании попробовать свои силы в Европе.

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