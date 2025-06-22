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Клод Макелеле: горжусь тем, как далеко продвинулся «ПСЖ»

Клод Макелеле: горжусь тем, как далеко продвинулся «ПСЖ»
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Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Клод Макелеле оценил свой период карьеры в парижском клубе с 2008 по 2011 год.

«Моё время в «ПСЖ» пришлось на самый конец моей игровой карьеры. Нам пришлось перестраивать клуб, потому что в какой-то момент он был в отчаянном положении с футбольной точки зрения. Мне пришлось быть капитаном коллектива, прививать свои ценности и помогать воспитывать многих моих товарищей по команде. С приходом катарцев клуб изменился и действительно улучшил свою игру. Я так горжусь тем, как далеко продвинулся «ПСЖ», и я чувствую, что сыграл свою роль в успехе этого проекта», — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.

В составе «ПСЖ» Макелеле выиграл Кубок Франции.

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