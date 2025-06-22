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«Ювентус» — «Видад»: Кенан Йылдыз удвоил преимущество туринской команды

«Ювентус» — «Видад»: Кенан Йылдыз удвоил преимущество туринской команды
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречаются туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). На момент написания новости счёт 2:0 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
2-й тайм
3 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'    

На 16-й минуте Кенан Йылдыз удвоил преимущество туринской команды с передачи Андреа Камбьязо.

Ранее друг с другом команды в рамках официальных матчей никогда не встречались. В группе G также играют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

На данный момент коллектив из Италии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. Также три очка набрали подопечные Хосепа Гвардиолы, но они уступают «зебрам» по разнице мячей. «Аль-Айн», представляющий ОАЭ, и марокканский «Видад» пока очков не набрали.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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