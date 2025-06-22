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Андрей Аксёнов высказался о назначении Челестини главным тренером ЦСКА

Андрей Аксёнов высказался о назначении Челестини главным тренером ЦСКА
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Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов прокомментировал назначение главным тренером армейцев швейцарского специалиста Фабио Челестини.

«Честно говоря, я впервые слышу о Фабио Челестини. Мне интересно посмотреть на его работу: как он перестроится и подстроится под наш чемпионат и под футболистов, которые есть в ЦСКА. Я видел фотографии, что Челестини после подписания контракта поехал на матч молодёжной команды ЦСКА, но давайте не будем забегать далеко вперёд и говорить, что это о чём-то говорит. Каждый специалист, как только подписывает контракт, начинает уделять внимание всему в клубе. Уже когда появляются проблемы в результате, он уделяет внимание только своей работе.

Хорошо, что он подписал контракт и появился на матче молодёжной команды. Но надо смотреть, как будут идти дела дальше. Если он будет постоянно уделять внимание молодёжной команде и развитию молодых игроков ЦСКА, это будет отлично для нашего футбола и клуба», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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