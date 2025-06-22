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Макелеле: в США много фанатов «Челси»

Макелеле: в США много фанатов «Челси»
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Бывший полузащитник «Челси» и сборной Франции Клод Макелеле поделился воспоминаниями о своём периоде в лондонском клубе.

«Когда я подписал контракт с «Челси», это было немного похоже на «ПСЖ». Стандарты были не такими уж высокими, но мы помогли клубу войти в международную элиту. Сейчас «Челси» — всемирно известный клуб и бренд. Например, здесь, в США, много фанатов «Челси», — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.

За английскую команду Макелеле выступал с 2003 по 2008 год. В составе синих футболист дважды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, дважды — Кубок Лиги, а также Суперкубок страны.

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