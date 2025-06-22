«Ювентус» — «Видад»: на 25-й минуте Лорч сократил отставание марокканского клуба

В эти минуты проходит матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречаются туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Команды играют на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Ювентуса». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте Тембинкоси Лорч сократил отставание «Видада».

Ранее друг с другом команды в рамках официальных матчей никогда не встречались. В группе G также играют «Манчестер Сити» и «Аль-Айн» из ОАЭ.

На данный момент коллектив из Италии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. Также три очка набрали подопечные Хосепа Гвардиолы, но они уступают «зебрам» по разнице мячей. «Аль-Айн», представляющий ОАЭ, и марокканский «Видад» пока очков не набрали.