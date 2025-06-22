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Гладышев поделился двумя самыми запоминающимися моментами в «Динамо»

Гладышев поделился двумя самыми запоминающимися моментами в «Динамо»
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Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев рассказал о двух главных моментах за время выступления в клубе.

– Вспомни, от каких моментов в карьере бежали мурашки по коже?
– Первый гол за «Динамо». Это на Кубок было. Клинтон мне дал голевую, и я черпачком [забил]. Второе – финал Кубка.

– Забил?
– Какой я забил? Я не вышел даже.

На разминку вышли, и стадион прямо орёт. Кайф! Хотелось бы ещё раз такое почувствовать. На поле, — поделился Гладышев в интервью на YouTube-канале московского «Динамо».

Ярослав Гладышев является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне на счету форварда 13 голов и восемь результативных передач в 39 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. В июне Гладышев дебютировал в составе национальной команды России, за которую в двух встречах забил четыре мяча.

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