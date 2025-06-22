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Рангник: если вы посмотрите, как играет Ямаль, то почувствуете, что он с другой планеты

Рангник: если вы посмотрите, как играет Ямаль, то почувствуете, что он с другой планеты
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Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник ответил на вопрос, каким видит влияние 17-летнего вингера «Барселоны» и команды Испании Ламина Ямаля на мир футбола.

«Каждое 100-летие появляется такой игрок. Всего в 17 лет, с такой зрелостью… Если вы посмотрите, как он играет, то почувствуете, что он с другой планеты. Удивительно, невероятный игрок. Каждый тренер хочет иметь такого игрока в своей команде. И большая разница с другими звёздами высшего класса в том, что он также усердно работает в прессинге. Я почти уверен, что, если тренер скажет ему, что нужно сделать то или это, Ламин не будет изображать диву», — сказал Рангник в интервью Sport.es.

В минувшем сезоне Ямаль принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 25 результативными передачами. В составе «Барселоны» вингер стал чемпионом Испании, а также выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Со сборной Испании Ямаль дошёл до финала Лиги наций.

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