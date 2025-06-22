Джанашия — о Пьяниче: имя не играет в футбол — я тоже могу выйти и сыграть

Экс-форвард московского «Локомотива» Заза Джанашия оценил возможный уход из ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича, чей контракт с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

«С уходом Пьянича с ЦСКА ничего не произойдёт. У армейцев хорошая команда. Да, будут небольшие изменения, но посмотрим, как они скажутся уже по ходу сезона. На данный момент имя не играет в футбол. Я тоже могу выйти, сыграть, принять мяч или отдать пас, но не могу бегать, как надо. Я приму мяч, даже если меня поднимут в три часа ночи. У меня тоже есть имя и фамилия. Они играют в футбол? Нет», — сказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.