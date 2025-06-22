Макелеле: поражает харизма и дальновидность дель Боске. Он единственный в своём роде

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Франции Клод Макелеле поделился впечатлениями от работы под руководством тренера Висенте дель Боске в «Королевском клубе».

«Было так много всего. Титулы, сам клуб… Для меня тут нет сравнений. «Реал» Мадрид всегда был лучшим клубом мира. Если бы мне пришлось сказать, кто оказал на меня наибольшее влияние там, это был бы [Висенте] дель Боске. Он был вдохновителем всего этого. Если у вас нет тренера с такой харизмой, вы не сможете построить команду «Галактикос». Это невозможно.

[Поражают] его харизма и дальновидность. Он единственный в своём роде. Помню полуфинал Лиги чемпионов против «Барселоны», когда дела шли не лучшим образом. Мы приехали на стадион на первый матч, и дель Боске отрабатывал тактику в раздевалке. Он сказал нам: «Просто наслаждайтесь. Мы — «Реал» Мадрид. Мы постараемся выиграть матч, но это не конец света, если у нас не получится. Это всего лишь футбол. Мы все пойдём домой и будем наслаждаться временем, проведённым с нашими семьями».

Он снял с наших плеч всё давление. Я помню, как все были шокированы и просто смотрели друг на друга. Мы чувствовали себя расслабленными, когда вышли на поле и в итоге выиграли со счётом 2:0. Лучшие командные установки — спокойные и размеренные. Всё дело в том, чтобы играть на сильных сторонах своей команды и своих игроков, и дель Боске точно знал, как это сделать», — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.

За «Реал» футболист выступал с 2000 по 2003 год. В составе «сливочных» Макелеле дважды стал чемпионом Испании, выиграл два Суперкубка страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.