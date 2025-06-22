«Слышь, ты, молодой, закрой рот». Гладышев — о спорах с судьями во время матчей

Нападающий московского «Динамо» Ярослав Гладышев поделился деталями общения с арбитрами во время матчей за клуб.

– Ты эмоционален на поле. Срывался когда-нибудь на арбитрах?

– Они мне сразу говорят: «Слышь, ты, молодой, закрой рот». Я понимаю, что я тут не решаю ничего, — поделился Гладышев в интервью на YouTube-канале московского «Динамо».

Ярослав Гладышев является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне на счету форварда 13 голов и восемь результативных передач в 39 матчах Российской Премьер-Лиги и Фонбет Кубка России. В июне Гладышев дебютировал в составе национальной команды России, за которую в двух встречах забил четыре мяча.