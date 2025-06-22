Экс-тренер Тикнизяна Аксёнов: Наир всегда жил мечтой уехать в европейский клуб

Бывший тренер молодёжной команды ЦСКА Андрей Аксёнов высказался о переходе воспитанника армейцев Наира Тикнизяна из московского «Локомотива» в сербскую «Црвену Звезду».

«Отлично оцениваю переход Наира в «Црвену Звезду». Я считаю, что для него это хорошее продолжение карьеры и новая мотивация. Я очень рад за него, что он перебрался в европейский клуб. Это шаг вперёд. Надеюсь, что он будет только прогрессировать и сможет вырасти в более сильного футболиста. Я знаю, что Наир всегда жил мечтой уехать в европейскую команду. «Црвена Звезда» — тот клуб, который всегда на виду, хорошо работает со своими футболистами и развивает их», — сказал Аксёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22 июня пресс-служба «Црвены Звезды» объявила о трансфере из «Локомотива» Наира Тикнизяна. С футболистом сборной Армении был заключён контракт на три сезона.