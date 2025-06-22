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Макелеле: Анчелотти вдохновил меня на тренерскую работу

Макелеле: Анчелотти вдохновил меня на тренерскую работу
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Бывший полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Клод Макелеле высоко отозвался о Карло Анчелотти, которому ранее помогал в качестве ассистента главного тренера в парижском клубе.

«Карло Анчелотти оказал на меня глубокое влияние. Я был его помощником в «ПСЖ» (с 2011 по 2012 год. — Прим. «Чемпионата») и начал новую главу своей карьеры вместе с ним. Он тот, кто вдохновил меня на тренерскую работу. Я проводил так много времени, наблюдая за ним, и мы много говорили. Я многому у него научился. Он научил меня сосредотачиваться на людях.

Анчелотти — настоящий профессионал. Мы часто пренебрегаем человеческой стороной футбола. Многие тренеры не замечают, насколько это важно, и не думают о прошлом своих игроков, но он уделяет этому внимание», — приводит слова Макелеле официальный сайт ФИФА.

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