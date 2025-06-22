Фото: пиротехническое шоу фанатов «Видада» на матче клубного ЧМ с «Ювентусом»

Фанаты марокканского «Видада» во время матча 2-го тура группы G клубного чемпионата мира с туринским «Ювентусом» устроили пиротехническое шоу, задействовав множество фейерверков. На момент написания новости идёт перерыв, счёт 2:1 в пользу «Ювентуса».

В середине первого тайма главному арбитру встречи пришлось ненадолго продлить паузу на возможность охладиться футболистам из-за жары, так как небо над стадионом затянуло дымом от файеров.

На данный момент коллектив из Италии возглавляет турнирную таблицу с тремя очками. Также три очка набрали подопечные Хосепа Гвардиолы, но они уступают «зебрам» по разнице мячей. «Аль-Айн», представляющий ОАЭ, и марокканский «Видад» пока очков не набрали.