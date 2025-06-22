Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: плохо, что «Локомотив» не сохранил Тикнизяна

Александр Мостовой: плохо, что «Локомотив» не сохранил Тикнизяна
Комментарии

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об уходе защитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива».

«Жаль, что Тикнизян ушёл в «Црвену Звезду». Это хороший футболист, которого ещё недавно хотел «Зенит». Плохо, что «Локомотив» его не сохранил. Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь «Црвена Звезда» — команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22 июня пресс-служба «Црвены Звезды» объявила о трансфере из «Локомотива» Наира Тикнизяна. С футболистом сборной Армении был заключён контракт на три сезона.

Материалы по теме
Тикнизян перебрался в Сербию! А «Ливерпуль» близок к ещё одной сделке! LIVE окна в Европе
Live
Тикнизян перебрался в Сербию! А «Ливерпуль» близок к ещё одной сделке! LIVE окна в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android