Александр Мостовой: плохо, что «Локомотив» не сохранил Тикнизяна

Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об уходе защитника Наира Тикнизяна из московского «Локомотива».

«Жаль, что Тикнизян ушёл в «Црвену Звезду». Это хороший футболист, которого ещё недавно хотел «Зенит». Плохо, что «Локомотив» его не сохранил. Но другое дело, что Наир мог сам настоять на продаже в Европу, ведь «Црвена Звезда» — команда высокого уровня, которая постоянно играет в еврокубках. Это хороший выбор», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

22 июня пресс-служба «Црвены Звезды» объявила о трансфере из «Локомотива» Наира Тикнизяна. С футболистом сборной Армении был заключён контракт на три сезона.