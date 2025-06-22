Спортдиректор «Барселоны»: хотим, чтобы де Йонг остался с нами

Спортивный директор «Барселоны» Деку заявил, что клуб намерен сохранить нидерландского полузащитника Френки де Йонга.

«Сейчас это тот Френки, которого мы хотим видеть. Мы хотим, чтобы он остался с нами. У него ещё один год по контракту с нами, и мы собираемся спокойно всё проанализировать», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

28-летний футболист выступает в составе сине-гранатовых с 2019 года. В минувшем сезоне де Йонг появился на поле в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость де Йонга в € 45 млн.