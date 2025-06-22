Шикунов: Джикия пересидел в РПЛ, он давно заслужил поиграть за рубежом

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался о возможном переходе экс-защитника сборной России Георгия Джикии в «Антальяспор» из чемпионата Турции.

«После «Химок» «Антальяспор» — идеальный вариант для Джикии. Пусть Жора попробует себя там, всю жизнь провозился в России. На это будет интересно посмотреть и нам. Джикия давно заслужил поиграть за рубежом. Он мог уехать раньше, но надолго завис в «Спартаке», хотя капитанил и всё его устраивало. Георгий чуть пересидел в РПЛ — ему следовало уезжать на пике после чемпионства «Спартака», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Минувший сезон Георгий Джикия провёл в подмосковных «Химках», к которым присоединился в статусе свободного агента после ухода из «Спартака». Ранее сообщалось, что защитник отправится в Турцию в ближайшие дни для заключения контракта с «Антальяспором».