Николай Наумов назвал закономерным возможный уход Пьянича из ЦСКА

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе из московского ЦСКА полузащитника Миралема Пьянича. У боснийца истекает контракт с красно-синими 30 июня 2025 года.

«Мне не очень нравился приход Пьянича в ЦСКА — он замедлял атаку команды. Конечно, он великий мастер, но его лучшие годы позади. Он играет в «алиби футбол» — Миралем крайне редко отдавал обостряющие передачи, играя на «чистых» мячах и замедляя атаку ЦСКА. Я не видел больших положительных моментов в его приходе. Новый тренер армейцев явно посадит Пьянича на лавку, потому что Николич знает Миралема и был инициатором его прихода. Челестини вряд ли будет ориентироваться на старые заслуги Пьянича — ему нужен футболист, который будет действовать остро здесь и сейчас. Поэтому уход Миралема из ЦСКА закономерен», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Экс-полузащитник «Ювентуса» и «Барселоны» присоединился к ЦСКА осенью 2024 года и заключил с клубом контракт до конца сезона. В составе армейцев Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами. Ранее сообщалось, что футболист может покинуть команду вслед за сербским главным тренером Марко Николичем.