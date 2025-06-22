Дубль Йылдыза помог «Ювентусу» обыграть «Видад» на клубном ЧМ-2025

Завершился матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречались туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Победу одержал «Ювентус» со счётом 4:1.

На шестой минуте матча защитник «Видада» Абдельмунаим Бутуй забил в свои ворота и открыл счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник Кенан Йылдыз удвоил преимущество туринской команды с передачи Андреа Камбьязо. На 25-й минуте Тембинкоси Лорч сократил отставание марокканского клуба. На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль. На 90+4-й минуте Душан Влахович реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче — 4:1.

По итогам этой встречи «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы G с шестью очками. «Видад» пока очков не набрал.