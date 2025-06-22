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Ювентус — Видад, результат матча 22 июня 2025, счет 4:1, клубный ЧМ по футболу 2025

Дубль Йылдыза помог «Ювентусу» обыграть «Видад» на клубном ЧМ-2025
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Завершился матч 2-го тура группы G клубного чемпионата мира, в котором встречались туринский «Ювентус» и марокканский «Видад». Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (Пенсильвания, США). Победу одержал «Ювентус» со счётом 4:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    

На шестой минуте матча защитник «Видада» Абдельмунаим Бутуй забил в свои ворота и открыл счёт в матче. На 16-й минуте полузащитник Кенан Йылдыз удвоил преимущество туринской команды с передачи Андреа Камбьязо. На 25-й минуте Тембинкоси Лорч сократил отставание марокканского клуба. На 69-й минуте Йылдыз оформил дубль. На 90+4-й минуте Душан Влахович реализовал пенальти и установил окончательный счёт в матче — 4:1.

По итогам этой встречи «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу группы G с шестью очками. «Видад» пока очков не набрал.

Календарь клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025
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