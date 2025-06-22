Александр Шикунов: Николич был украшением для РПЛ, я им восхищался

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на уход Марко Николича с поста главного тренера ЦСКА. Армейцев возглавил Фабио Челестини.

«Я не знаю Челестини как тренера, потому что не смотрю швейцарский чемпионат. Но из новостей узнал, что он в этом сезоне с «Базелем» выиграл чемпионат и Кубок, а до этого его очень быстро убирали из трёх-четырёх команд.

Очень жаль, что Николич ушёл из ЦСКА. Это интересный и фундаментальный тренер, который был украшением для РПЛ. Я им восхищался. Кому-то не нравился его футбол, но он был грамотным и выстроенным, с подключением молодых футболистов в состав. Как он аккуратно в состав завёл Глебова, Кисляка и Абдулкадырова! Так у него было и в «Локомотиве». Кроме «ромба», он доверял молодёжи. Очень редко в чемпионате России, когда приезжает иностранец и начинает давать шанс молодым. Для многих главное — заработать больше денег, а Николич работал на ЦСКА», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.