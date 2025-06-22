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Лусиано Гонду рассказал, как в «Зените» его поздравили с днём рождения

Лусиано Гонду рассказал, как в «Зените» его поздравили с днём рождения
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, как команда поздравила его с днём рождения. Футболисту исполнилось 24 года.

— Как вас поздравила команда?
— Как и всех остальных именинников — праздничным тоннелем. Тяжело мне пришлось (улыбается). В Аргентине так сильно не поздравляют, здесь намного жёстче. До сих пор чувствую!

— Для вас традиция — встречать день рождения на работе? Или раньше в это время вы отдыхали?
— Я давно привык к этому — в Аргентине в эти даты уже вовсю идут соревнования. Пару раз случалось так, что выпадал отпуск, но чаще всего или тренировочный день, или карантин перед игрой. Это уже обычная ситуация для меня, — сказал Лусиано Гонду в интервью клубной пресс-службе.

В 29 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

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