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Лусиано Гонду оценил начало летних сборов «Зенита»

Лусиано Гонду оценил начало летних сборов «Зенита»
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о начале летних сборов команды.

— Позади несколько первых тренировок. Как оцените начало сборов?
— Хорошее. Первая неделя скорее про адаптацию к нагрузкам и восстановление в памяти игровых схем, работу с мячом и взаимодействия с партнёрами. Думаю, все настроены очень положительно, и для стартовых рабочих дней всё очень качественно, — сказал Лусиано Гонду в интервью клубной пресс-службе.

В 29 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил 11 голов и отдал одну результативную передачу.

По итогам сезона-2024/2025 команда с берегов Невы заняла второе место в Премьер-Лиге и дошла до финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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