Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Монако» достиг соглашения с Полем Погба — Ауна

«Монако» достиг соглашения с Полем Погба — Ауна
Комментарии

«Монако» и французский полузащитник Поль Погба достигли финансового соглашения. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в социальной в X (ранее Twitter). По информации источника, контракт игрока с клубом будет рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, четырёхлетняя дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, экс-игрок сборной Франции отбыл срок своего отстранения ещё в марте. Помимо «Монако», интерес к Погба, по данным СМИ, проявляет «Марсель».

Ранее сообщалось, что Погба может ожидать предложений из Саудовской Аравии, поэтому не спешит связывать себя обязательствами с французским клубом.

Материалы по теме
Погба — к Головину, а у «МЮ» перехватывают звезду. Трансферные слухи Европы за неделю
Погба — к Головину, а у «МЮ» перехватывают звезду. Трансферные слухи Европы за неделю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android