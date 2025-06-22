«Монако» достиг соглашения с Полем Погба — Ауна

«Монако» и французский полузащитник Поль Погба достигли финансового соглашения. Об этом сообщает инсайдер Санти Ауна в социальной в X (ранее Twitter). По информации источника, контракт игрока с клубом будет рассчитан до июня 2027 года.

Напомним, четырёхлетняя дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена до 18 месяцев. Таким образом, экс-игрок сборной Франции отбыл срок своего отстранения ещё в марте. Помимо «Монако», интерес к Погба, по данным СМИ, проявляет «Марсель».

Ранее сообщалось, что Погба может ожидать предложений из Саудовской Аравии, поэтому не спешит связывать себя обязательствами с французским клубом.