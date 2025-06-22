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Александр Мостовой: ЦСКА с уходом Пьянича ничего не потеряет

Александр Мостовой: ЦСКА с уходом Пьянича ничего не потеряет
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном уходе из московского клуба боснийца Миралема Пьянича. Контракт игрока с армейцами рассчитан до 30 июня 2025 года.

«Было понятно, что Пьянич, скорее всего, покинет ЦСКА, ведь Николич ушёл из команды, а он его приглашал. Армейцы с уходом Миралема ничего не потеряют. Самое главное, что он передал опыт Кисляку. Пьянич побыл в России полгода, и за это время люди получили удовольствие от его игры», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В составе московского клуба Пьянич провёл 25 матчей во всех турнирах и отметился тремя голевыми передачами.

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