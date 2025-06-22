Гладышев пообещал прокинуть мяч между ног защитнику «Зенита» Сантосу в следующем сезоне

Форвард московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев назвал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса самым трудным соперником в Российской Премьер-Лиге и пообещал обыграть его в очном матче в следующем сезоне.

– Против кого из защитников тяжелее всего играть?

– Дуглас Сантос. Умненький, хороший, быстрый.

– В этом сезоне прокинь ему между.

– Прокинем, — поделился Гладышев в интервью на YouTube-канале московского «Динамо».

Матчи санкт-петербургского «Зенита» с московским «Динамо» в сезоне-2025/2026 запланированы на 13-й тур (в Санкт-Петербурге — 24-27 октября) и на 22-й тур (в Москве — 20-22 марта).