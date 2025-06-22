Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
04:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладышев пообещал прокинуть мяч между ног защитнику «Зенита» Сантосу в следующем сезоне

Гладышев пообещал прокинуть мяч между ног защитнику «Зенита» Сантосу в следующем сезоне
Комментарии

Форвард московского «Динамо» и сборной России Ярослав Гладышев назвал защитника «Зенита» Дугласа Сантоса самым трудным соперником в Российской Премьер-Лиге и пообещал обыграть его в очном матче в следующем сезоне.

– Против кого из защитников тяжелее всего играть?
– Дуглас Сантос. Умненький, хороший, быстрый.

– В этом сезоне прокинь ему между.
– Прокинем, — поделился Гладышев в интервью на YouTube-канале московского «Динамо».

Матчи санкт-петербургского «Зенита» с московским «Динамо» в сезоне-2025/2026 запланированы на 13-й тур (в Санкт-Петербурге — 24-27 октября) и на 22-й тур (в Москве — 20-22 марта).

Материалы по теме
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?
Каким будет «Динамо» при Карпине. Команда превратится в сборную России?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android