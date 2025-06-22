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«Он очень особенный игрок». Фримпонг — о воссоединении с Вирцем в «Ливерпуле»

«Он очень особенный игрок». Фримпонг — о воссоединении с Вирцем в «Ливерпуле»
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Крайний защитник «Ливерпуля» Жереми Фримпонг высказался о воссоединении с полузащитником Флорианом Вирцем в английском клубе. Ранее футболисты вместе выступали за леверкузенский «Байер».

«Он победитель и очень, очень, очень особенный игрок. Он трудолюбивый парень. Лига полюбит его — мне не нужно много говорить, просто посмотрите на него!

Фло, он не ломается под давлением. Он тот парень, который любит давление. Я чувствую, что, когда ты на поле, ты забываешь обо всём, ты просто наслаждаешься футболом, ты просто играешь, и Фло — один из тех, кто заставляет тебя наслаждаться футболом, просто наблюдая за тем, как он играет.

Он будет великолепен, он же будет играть в «Ливерпуле». С ним всё будет в порядке», — приводит слова Фримпонга официальный сайт «Ливерпуля».

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