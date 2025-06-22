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Кукурелья прокомментировал поражение «Челси» в матче клубного ЧМ с «Фламенго»

Кукурелья прокомментировал поражение «Челси» в матче клубного ЧМ с «Фламенго»
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Защитник «Челси» Марк Кукурелья высказался о поражении команды в матче клубного чемпионата мира с «Фламенго» (1:3).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа D. 2-й тур
20 июня 2025, пятница. 21:00 МСК
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Окончен
3 : 1
Челси
Лондон, Англия
0:1 Нету – 13'     1:1 Энрике – 62'     2:1 Данило – 65'     3:1 Ян – 83'    
Удаления: нет / Джексон – 68'

«Когда мы пропустили первый гол, то должны были лучше перестроиться, делать больший акцент на передачи и контроле игры. Нам не следовало пропускать ещё один простой гол, подобный первому.

Да, подобное происходило в прошлом сезоне Премьер-лиги, но мы здесь для того, чтобы учиться, просматривать отрывки матчей, чтобы понять, где мы можем улучшить игру, а затем стать сильнее в следующей встрече.

Я думаю, что мы выступаем неплохо. В последних 10 матчах у нас было много сухих результатов, так что в этом плане мы стали лучше, но у «Фламенго» тоже хорошая команда, они находятся в середине сезона и физически оказались более готовыми. Они тоже играли в жару, и, наверное, мы способны адаптироваться к условиям, но лучше, чтобы это произошло сейчас, на этих стадиях, а не в более поздних раундах, чтобы мы могли учиться и совершенствоваться уже сейчас.

Если мы выиграем в следующем матче, то пройдём дальше. Это самое главное, но нам нужно отдохнуть и быть готовыми к следующей игре», — приводит слова Кукурельи официальный сайт «синих».

В 3-м туре группового этапа клубного чемпионата мира «Челси» сыграет с командой «Эсперанс» из Туниса, игра состоится 25 июня.

Календарь клубного чемпионата мира 2025 года
Турнирная таблица клубного чемпионата мира 2025 года
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