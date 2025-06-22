«Пока троих не обыграет, пас не отдаст, бразильчик воронежский». Гладышев — о Скопинцеве

Форвард московского «Динамо» Ярослав Гладышев высказался о взаимодействиях с одноклубником Дмитрием Скопинцевым, выступающим на позиции левого защитника.

– Ты поздоровел. В зал заглядываешь?

– Я не про бицепс. Я со Скопой [Дмитрием Скопинцевым]. Я ему говорил: «Дим, походи в зал чуток, сходи в зал, пожалуйста». Он приходит и уходит. Он сегодня пришёл, 10 секунд постоял, посмотрел и ушёл.

– Вы со Скопой регулярно демонстрируете большую степень взаимопонимания между собой.

– Скопа пока троих не обыграет, не отдаст пас. Бразильчик наш. Воронежский.

– Откуда такое желание феерить?

– Ответа нет. Зато у Скопы голы. Стреляет так, что ни гол, то у него шедевр, — поделился Гладышев в интервью на YouTube-канале московского «Динамо».