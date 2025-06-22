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Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в ближайшие дни возглавит клуб из Турции

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран в ближайшие дни возглавит клуб из Турции
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Бывший главный тренер «Пари НН», «Химок» и ряда российских клубов Сергей Юран близок к продолжению карьеры в Турции. Как сообщает Sport24, специалист возглавит турецкую команду «Серик Беледиеспор». Источники «Чемпионата» подтверждают данную информацию.

Сообщается, что ранее 50% акций «Серик Беледиеспор» приобрёл экс-инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов. По данным «Чемпионата», о назначении Сергея Юрана на пост главного тренера будет объявлено 26-27 июня.

Сезон-2025/2026 «Серик Беледиеспор» начнёт во втором дивизионе чемпионата Турции. Последним местом работы Сергея Юрана остаётся «Пари НН», который 56-летний специалист покинул в апреле прошлого года.

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