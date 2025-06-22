Ральф Рангник объяснил, за счёт чего «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник объяснил победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов отсутствием в команде больших звёзд.

«Знаете, почему «ПСЖ» впервые выиграл Лигу чемпионов, потратив столько денег? Они пытались 10 или 15 лет, тратя много денег. И теперь главные звёзды ушли. Ни Килиана Мбаппе, ни Месси, ни Неймара, и вдруг они выигрывают Лигу чемпионов. Совпадение? Нет. Они прошли через это.

Примером может служить Кварацхелия, который при счёте 4:0, когда до конца матча оставалось 20 минут, по-прежнему пробежал 60 метров, чтобы вернуть мяч. Я никогда не видел, чтобы так делали Неймар, Месси или Мбаппе. И в этом сила команды», – сказал Рангник в интервью Sport.es.

Напомним, в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» разгромил «Интер» со счётом 5:0.