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«Реал» Мадрид — «Пачука»: Беллингем вывел испанскую команду вперёд на 35-й минуте

«Реал» Мадрид — «Пачука»: Беллингем вывел испанскую команду вперёд на 35-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы H клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Пачука». Игра проходит на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, США. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). На данный момент счёт 1:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа H. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
2-й тайм
3 : 0
Пачука
Пачука-де-Сото, Мексика
1:0 Беллингем – 35'     2:0 Гюлер – 43'     3:0 Вальверде – 70'    
Удаления: Асенсио – 7' / нет

Джуд Беллингем вывел «Реал» вперёд на 35-й минуте. Ранее у испанской команды Рауль Асенсио получил красную карточку на седьмой минуте.

В 1-м туре «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем« (1:1), а «Пачука» уступила команде «Ред Булл Зальцбург» (1:2).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.

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