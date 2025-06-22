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Йылдыз высказался после разгромной победы «Ювентуса» над «Видадом» в матче клубного ЧМ

Йылдыз высказался после разгромной победы «Ювентуса» над «Видадом» в матче клубного ЧМ
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Форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз высказался о своём дубле в ворота «Видада» в матче 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025. В рамках группы G туринцы разгромили марокканский клуб со счётом 4:1.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    

«Я считаю, что оформил хет-трик, хотя официально мне приписывают дубль. Мой второй гол, пожалуй, самый красивый в карьере, я вне себя от радости, и я очень счастлив, потому что команда также растёт от игры к игре», — приводит слова Йылдыза официальный сайт «Ювентуса».

Кенан Йылдыз отличился на 16-й и 69-й минутах. Первый мяч в игре, забитый на шестой минуте, был записан как автогол на защитника марокканцев Абдельмунаима Бутуя.

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