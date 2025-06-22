Йылдыз высказался после разгромной победы «Ювентуса» над «Видадом» в матче клубного ЧМ

Форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз высказался о своём дубле в ворота «Видада» в матче 2-го тура клубного чемпионата мира — 2025. В рамках группы G туринцы разгромили марокканский клуб со счётом 4:1.

«Я считаю, что оформил хет-трик, хотя официально мне приписывают дубль. Мой второй гол, пожалуй, самый красивый в карьере, я вне себя от радости, и я очень счастлив, потому что команда также растёт от игры к игре», — приводит слова Йылдыза официальный сайт «Ювентуса».

Кенан Йылдыз отличился на 16-й и 69-й минутах. Первый мяч в игре, забитый на шестой минуте, был записан как автогол на защитника марокканцев Абдельмунаима Бутуя.