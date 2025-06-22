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Манчестер Сити — Аль-Айн. Прямая трансляция
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Тренер «Ювентуса» Тудор высказался о победе над «Видадом» на клубном ЧМ

Тренер «Ювентуса» Тудор высказался о победе над «Видадом» на клубном ЧМ
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Главный тренер итальянского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал победу команды в матче клубного чемпионата мира с «Видадом» (4:1).

Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6'     2:0 Йылдыз – 16'     2:1 Лорч – 25'     3:1 Йылдыз – 69'     4:1 Влахович – 90+4'    

«Этот матч получился немного другим, [по сравнению с игрой с Аль-Айном], ещё и потому, что он начался в другое время суток, что замедлило темп игры. Соперник хорошо подготовился, но ранний гол помог нам. Однако в футболе ничего нельзя воспринимать как должное, и даже при преимуществе в два-три гола я сохраняю концентрацию. Парни здорово сыграли, добыв две победы кряду. Сегодня они насладятся особым ужином, ведь заслужили это.

Теперь мы думаем о «Манчестер Сити», нас ждёт встреча с великолепной командой.

Йылдыз? У него невероятный потенциал, есть редкие качества: Кенан способен обострять атаку, используя динамику полузащитника. У него неповторимый талант, но именно его мышление позволит ему достичь высот. [Душан] Влахович сегодня хорошо себя проявил, играя ради команды. [Мануэль] Локателли, который дал ему реализовать пенальти, проявил себя как настоящий лидер», — приводит слова Тудора официальный сайт туринского клуба.

На данный момент «Ювентус» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы G.

Календарь клубного ЧМ
Турнирная таблица клубного ЧМ
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