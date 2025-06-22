Тренер «Ювентуса» Тудор высказался о победе над «Видадом» на клубном ЧМ

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Игор Тудор прокомментировал победу команды в матче клубного чемпионата мира с «Видадом» (4:1).

«Этот матч получился немного другим, [по сравнению с игрой с Аль-Айном], ещё и потому, что он начался в другое время суток, что замедлило темп игры. Соперник хорошо подготовился, но ранний гол помог нам. Однако в футболе ничего нельзя воспринимать как должное, и даже при преимуществе в два-три гола я сохраняю концентрацию. Парни здорово сыграли, добыв две победы кряду. Сегодня они насладятся особым ужином, ведь заслужили это.

Теперь мы думаем о «Манчестер Сити», нас ждёт встреча с великолепной командой.

Йылдыз? У него невероятный потенциал, есть редкие качества: Кенан способен обострять атаку, используя динамику полузащитника. У него неповторимый талант, но именно его мышление позволит ему достичь высот. [Душан] Влахович сегодня хорошо себя проявил, играя ради команды. [Мануэль] Локателли, который дал ему реализовать пенальти, проявил себя как настоящий лидер», — приводит слова Тудора официальный сайт туринского клуба.

На данный момент «Ювентус» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы G.