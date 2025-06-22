«Реал» Мадрид — «Пачука»: Гюлер удвоил преимущество «сливочных» на 43-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы H клубного чемпионата мира, в котором встречаются «Реал» Мадрид и «Пачука». Игра проходит на стадионе «Банк оф Америка» в Шарлотте, США. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Рамоном Абатти (Бразилия). На данный момент счёт 2:0 в пользу «сливочных». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Арда Гюлер забил второй гол «Королевского клуба» на 43-й минуте. Ранее у «Реала» Рауль Асенсио получил красную карточку на седьмой минуте. Джуд Беллингем вывел испанскую команду вперёд на 35-й минуте.

В 1-м туре «Реал» сыграл вничью с саудовским «Аль-Хилялем« (1:1), а «Пачука» уступила команде «Ред Булл Зальцбург» (1:2).

Клубный чемпионат мира по футболу проходит с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Участие в турнире принимают 32 клуба, они разделены на восемь групп по четыре команды. Два сильнейших коллектива из каждого квартета продолжат выступления в раунде плей-офф.