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«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Арсенала» Мартинелли — Фальк

«Бавария» проявляет интерес к вингеру «Арсенала» Мартинелли — Фальк
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«Бавария» проявляет интерес к 23-летнему вингеру лондонского «Арсенала» Габриэлу Мартинелли. Об этом сообщает инсайдер и журналист Кристиан Фальк в социальной сети Х (ранее Twitter).

По информации источника, кандидатура футболиста обсуждается в мюнхенском клубе. Ранее сообщалось, что игрока также рассматривала «Барселона».

В минувшем сезоне Мартинелли принял участие в 51 матче за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 55 млн.

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