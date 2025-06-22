Челестини может быть привлечён к уголовной ответственности в Швейцарии из-за работы в ЦСКА

Новый главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини может получить тюремный срок после подписания контракта с российским клубом. Как сообщает издание L`Equipe, ссылаясь на швейцарский Blick, 49-летнему специалисту может грозить уголовное преследование в Швейцарии.

По данным источника, законодательство Швейцарии и Испании, в которой проживает Челестини, запрещает получать вознаграждения от экономического субъекта, находящегося под санкциями Европейского союза, к которым относится банк ВЭБ, финансирующий ЦСКА.

Таким образом, Челестини грозит до пяти лет тюрьмы в Швейцарии и до шести — в Испании, если тренер поедет в одну из этих стран с зарплатой, полученной в московском клубе. Оставаясь в России и не используя денежные средства в Европе, специалист избежит преследования.