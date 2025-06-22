Деку ответил, может ли «Барселона» выиграть от неучастия в клубном чемпионате мира

Спортивный директор «Барселоны» Деку ответил на вопрос, может ли каталонский клуб выиграть от неучастия в клубном чемпионате мира 2025 года.

«На спортивном уровне — нет, потому что я смотрю игры, и там невыносимо жарко, а темп медленный, но мы не можем недооценивать турнир, в котором не участвуем. Посмотрим, закрепится ли этот турнир в будущем», — сказал Деку в интервью La Vanguardia.

«Барселона» не смогла квалифицироваться на клубный чемпионат мира — 2025, потерпев поражение от «ПСЖ» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Напомним, клубный чемпионат мира — 2025 проходит в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.