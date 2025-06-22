Полузащитник «Ювентуса» Тюрам — о победе над «Видадом»: нельзя сказать, что это было легко
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Французский полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам высказался о победе «бьянконери» в матче клубного чемпионата мира с «Видадом» (4:1).
Клубный чемпионат мира — 2025 . Группа G. 2-й тур
22 июня 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Ювентус
Турин, Италия
Окончен
4 : 1
Видад
Касабланка, Марокко
1:0 Бутуй – 6' 2:0 Йылдыз – 16' 2:1 Лорч – 25' 3:1 Йылдыз – 69' 4:1 Влахович – 90+4'
«Мы показали профессиональную игру, хорошо проявили себя как команда, здорово, что нам удалось победить. Ни в коем случае нельзя сказать, что это было легко, «Видад» хорошо играет на контратаках, у этой команды добротная полузащита. Тренер просит меня помогать команде в разных эпизодах: обороняться в более агрессивной манере и обеспечивать качество в атаке — полузащитники должны уметь делать всё», — приводит слова Тюрама официальный сайт туринского клуба.
На данный момент «Ювентус» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы G.
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