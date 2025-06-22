Полузащитник «Ювентуса» Тюрам — о победе над «Видадом»: нельзя сказать, что это было легко

Французский полузащитник «Ювентуса» Кефрен Тюрам высказался о победе «бьянконери» в матче клубного чемпионата мира с «Видадом» (4:1).

«Мы показали профессиональную игру, хорошо проявили себя как команда, здорово, что нам удалось победить. Ни в коем случае нельзя сказать, что это было легко, «Видад» хорошо играет на контратаках, у этой команды добротная полузащита. Тренер просит меня помогать команде в разных эпизодах: обороняться в более агрессивной манере и обеспечивать качество в атаке — полузащитники должны уметь делать всё», — приводит слова Тюрама официальный сайт туринского клуба.

На данный момент «Ювентус» с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы G.